アパグループは、公式予約「アパ直」で「ゴールデンウイーク特集」を4月26日から5月10日まで実施する。期間中、アパ直からの予約で、1名利用に55ポイント、2名以上の利用に110ポイントを宿泊充当専用ポイントとして付与する。4月26日から5月1日までと5月5日から10日までは、付与ポイントを2倍にする。割引クーポンを配布し、2泊以上の予約で500円引きと、2泊以上で各宿泊日が10,000円以上の予約で1,000円引きの2種類を用意する。い