セリアで見つけたメッシュポーチが想像以上に優秀で驚きました！両サイドにポケットが付いていて、小物を細かく仕分けしながらきれいに整理できるのが最大の特徴。マチがあるので厚みのあるものも収納しやすいです！中身が透けて見えるから、物をサッと取り出しやすいのも◎100円のポーチでこのクオリティは珍しいです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：中身が見えるマチ付きメッシュポーチ価格：￥110（税込）サイズ（約