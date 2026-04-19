2010年の南アフリカ・ワールドカップで、８か国目の世界王者となった「ラ・ロハ」ことスペインは、続く2012年のEUROも制して黄金期を築いた。Ｗ杯は過去３大会で優勝こそ果たせていないが、常に手の届くところにあり、またポゼッションを軸とした攻撃的なスタイルは、時代の潮流に向き合いながら、現代サッカーにおける１つの模範であり続けている。24年のEUROで４度目の優勝を飾ると、欧州予選も安定した試合運びを見せて、