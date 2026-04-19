27日から開催されるNPT・核拡散防止条約再検討会議を前に派遣される学生らが決意を述べました。18日、広島市の松井市長を訪問したのは県内の高校生と大学生あわせて8人です。8人は、今月27日からアメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれるNPT再検討会議に広島の若者代表として派遣されます。これまでに集めた「核兵器禁止条約」の早期締結を求める署名を手渡し決意を述べました。■ノートルダム清心高校2年