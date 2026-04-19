タレント・森口博子（57）、国生さゆり（59）が、4月8日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』に出演した動画が、19日までに同局「ナイトinナイト」公式YouTubeで公開された。【動画】森口博子＆国生さゆり、怖かったアイドルの先輩を語る森口は、『機動戦士Ζガンダム』の主題歌で1985年にデビュー。国生も同年、おニャン子クラブとしてデビューした。2人とも、昭和から平成にかけ、アイドル、バラドルとして活躍し