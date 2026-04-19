１９日午前１０時３５分頃、東京都渋谷区東の都道で、走行中のワンボックスカーが歩道上のバス停に突っ込み、運転手の５０歳代とみられる男性が死亡した。近くを歩いていた８０歳代男性も車に接触し、肩に軽傷を負った。警視庁渋谷署幹部によると、現場は片側２車線のゆるやかな左カーブ。同署が事故原因を調べている。現場は渋谷駅から南東に約８００メートル離れたビル街。近くの酒買い取り店で働く４０歳代女性は「ドー