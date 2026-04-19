新幹線に乗車する際に大きな荷物を持ち込むことが可能なのか、疑問に思う人もいるでしょう。新幹線の種類によっては持ち込める荷物のサイズが決まっていたり、事前に予約が必要だったりする場合もあるため、確認しておくと安心です。 本記事では、新幹線に荷物を持ち込む際の予約の必要性についてご紹介するとともに、予約なしで持ち込んだ場合の注意点や予約方法も解説します。 新幹線に荷物を持ち込む際のル}