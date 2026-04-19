巨人で監督も務めた堀内恒夫氏（７８）が１９日、自身のブログに新規投稿。前日１８日のヤクルト戦（神宮）で絶対的守護神のライデル・マルティネス投手（２９）が１点のリードを守れず、今季初黒星を喫した敗因について持論をつづった。試合は６回まで先発したマタが１失点。７回を田中瑛、中川、船迫の３投手で１失点でこらえ、３―２の８回は大勢が４球で三者凡退に抑えて９回のマルティネスにバトンをつないだ。しかし、い