【モデルプレス＝2026/04/19】俳優の本田響矢のマネージャー公式Instagramが、4月17日に更新された。ノースリーブの黒Tシャツ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳イケメン俳優「色気が凄まじい」と話題の肉体美姿◆本田響矢、逞しい腕の筋肉が際立つオフショット披露投稿では「美ST 2026年6月号特別版 本日発売です！ぜひご覧ください」とつづり、本田が表紙を飾る4月17日発売の雑誌「美ST」（光文社）6月号特別版の発売を