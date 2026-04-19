【モデルプレス＝2026/04/19】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のMIIHI（ミイヒ）が4月18日、自身のInstagramを更新。AYAKA（アヤカ）、RIKU（リク）、MAYA（マヤ）との箱根旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】NiziUメンバー「箱根に天使来てた」と話題のプラベ写真◆ミイヒ、メンバーとのプライベートな“箱根旅”披露ミイヒは「箱根旅」と電車の絵文字を添えて、アヤカ、リク、マヤと共に訪れた箱根での姿