◇春季高校野球静岡県大会▽２回戦聖隷クリストファー３―１沼津商（１９日・浜松球場）昨春から４季連続静岡県大会優勝を狙う聖隷クリストファーの最速１４７キロ左腕の高部陸（３年）が奪三振ショーを演じた。プロ注目・後藤幸樹捕手（３年）率いる沼津商相手に、先発全員＆毎回１９Ｋの１失点完投で勝利に導いた。圧巻だった。「きょうは全部の球種が良かった。５回までに２ケタいっていたので、途中から数えていました」