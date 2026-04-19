元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが１９日放送のＴＢＳ系情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に生出演。はしかの予防接種を３回受けていることを明かした。この日の番組では、東京都のはしかの感染者数が今年に入って１３２人と過去１０年で最多となっているという話題を取り上げた。お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄がはしかの予防接種について「受けたかどうか分からない」と漏らすと、