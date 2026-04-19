◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人の戸郷翔征投手が初回を３者凡退に抑えた。初回、先頭・ボイトを１４６キロで中飛。２番・マッカスカーはフォークで空振り三振。３番・入江には１５０キロの直球を投げ込んでファウルを奪い、続く２球目、１４９キロ直球で中飛。テンポ良く３者凡退に抑えた。戸郷は前回１２日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（平塚）で先発し、７回４安打１失点の好投。胸