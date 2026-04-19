◆パ・リーグ日本ハム―西武（19日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手が２４年９月４日ソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）以来の左翼スタメンとなった。清宮幸は有原が先発時、一塁で２試合連続で失策を記録。新庄監督からは、「守備イップスだから」とツッコミを入れられる場面もあった。練習前には内野ノックを集中的に受けるなど守備力向上にも力を入れているが、この日は左翼に回った。