話題のボディケアブランドAGARISMから、新作「キューミースムースボムハーブスクラブ」が登場。さらに、アンバサダーには吉野北人さんを起用し、新CMも公開され注目を集めています。透明感あふれる素肌とともに描かれるのは、“肌と自信を育てる”というメッセージ。毎日のバスタイムを癒しと美容の時間へと変える、新しいボディケア習慣に出会えます♡ 肌育発想の新スクラブ誕生