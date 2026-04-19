美駒が日曜の午前中に固め打ちだ。小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸＝が１９日、福島競馬場で騎乗し、１Ｒを１番人気のヨドノティアラで制すと、２Ｒも２番人気のベルソテイラで逃げ切って連勝。４Ｒでは３番人気アラクランに騎乗して追い比べを制した。３Ｒには騎乗がなく、これで騎乗機会３連勝を達成。今年のＪＲＡ１１勝目を挙げ、同通算７７勝となった。４Ｒのアラクランで快勝後、美駒は「トモが緩く、３、４角でモタ