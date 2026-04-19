かつては欧州列強の植民地にすぎなかったアメリカは、いかにして世界最強の国家へと成長したのか。その歩みは決して一直線ではなく、幾度となく国家の存立を揺るがす深刻な危機に直面してきた歴史でもある。しかし米国は、そのたびに大胆な政策転換と制度改革を行い、危機を次の発展の契機へと変えてきた。本記事では、本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、各時代