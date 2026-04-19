ニューヨークで開かれるＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議に参加する高校生らが広島市の松井市長を訪問しました。 １８日に松井市長を訪れたのは、２７日からニューヨークで行われるＮＰＴ再検討会議に平和首長会議ユースとして派遣される県内の高校生ら８人です。 高校生らが広島市内の街頭に立ち集めた、すべての国が核兵器禁止条約に締結することを求める約１２００筆の署名を松井市長に手