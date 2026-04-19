安佐南区で液体をかけられけがをした被害男性が特殊詐欺の受け子をした疑いで逮捕された事件で、１９日に男が送検されました。 大阪市西成区の容疑者（６９）は、１６日に安佐南区の飲食店で投資会社の担当者になりすまし、女性から１３００万円をだまし取った疑いがもたれています。 容疑者の男は「受け取ったことに間違いありませんが、だまし取ったつもりはありません」と話しているという事です。 警察によりますと１６