クマ19日午前4時ごろ、仙台市青葉区木町通2丁目の住宅街の茂みにクマ1頭がいると宮城県警に通報があった。市がドローンを飛ばして上空から確認。箱わなを設置し、捕獲を試みているが、同日正午時点でもその場にとどまっている。現場は仙台市役所から北約600メートルの一軒家やマンションが立ち並ぶエリア。17日から周辺ではクマの目撃情報が相次いでおり、県警や市が警戒していた。同一個体の可能性があるとみている。