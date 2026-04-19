「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）東京スプリントが行われた１５日の水曜、ずっと応援しているママコチャに会えましたー！悪天候だと極端に出不精になる私も、推しのこととなるとそんなの関係ない♪大雨の大井競馬場に到着し、まずは私的オアシス「勝龍園」の油淋鶏定食でパワーチャージ。小走りで移動し、パドック２列目を確保。ひと目見た瞬間の感想は…テレビと一緒だぁーー！！お顔もメンコも長めの尻尾も、正真正銘、本