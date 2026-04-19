同級生の母（54）と21歳差で結婚した男性（33）が登場。お風呂は毎日一緒というラブラブな暮らしに「わお！」「すごいじゃん！」など驚きの声があがった。【映像】33歳男性と一緒にお風呂に入る21歳年上妻ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、