アイドルグループ「ＡＣＥｅｓ」の那須雄登（２４）が１９日にＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」に出演。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。事件では１６日に父親の安達優季容疑者（３７）が死体遺棄容疑で京都府警に逮捕された。取り調べの中で安達容疑者は結希さんの殺害も認めている。遺体を一時市内の公衆トイレに遺棄した可能性が浮上するなど、捜査が続いている。事件