【モデルプレス＝2026/04/19】YouTuber・さくらが4月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートでのショートパンツ姿を公開し、話題となっている。【写真】20歳美人YouTuber「ビジュが爆発してる」美脚輝くショーパンコーデ◆さくら、ショートパンツで圧倒的美脚披露さくらは「101匹わんちゃんでディズった」とつづり、写真を投稿。ピンタイプのダルメシアン柄の耳をつけ、白地に黒のドット柄のノースリーブと黒のアウ