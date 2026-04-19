俳優の前田愛さん（42）が2026年4月11日、自身のインスタグラムを更新。子供の入学式があったことを報告した。前田さんは2009年に歌舞伎俳優の6代目・中村勘九郎さん（44）と結婚。現在は2児の母。さくらがきれいで「心弾む」季節前田さんは、「春ですね」といい、桜の絵文字を添えて、顔に両手を軽くこぶしにして添えたポーズのショットを含む4枚の写真を投稿した。「街中の さくらがきれいで 心弾む」とつづり、「桜の花びらの絨