全日本プロレスは１９日、斉藤ジュンが１８日の名古屋大会での試合中に右目を負傷したため、この日、大阪・梅田スカイビルステラホールで開催する「チャンピオン・カーニバル２０２６」を欠場することを発表した。ジュンは、１８日の名古屋大会で青柳優馬と「チャンピオン・カーニバル２０２６」Ｂブロック公式戦で対戦したがエンドゲームで敗れていた。大阪大会では公式戦で菊田円と対戦予定だったが不戦敗となり、菊