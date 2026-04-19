◇柔道全日本女子選手権（１９日・横浜武道館）体重無差別で争われ、昨年度優勝の田中伶奈（大阪府警）が、まさかの初戦敗退となった。長谷川瑞紀（ＪＲ東日本）に１―２の判定負け。大粒の涙を流し「いつも以上にプレッシャーというか、試合に挑む身体にもっていけなかった」と振り返った。昨年初優勝を果たした皇后杯。１８日には前日会見に出席したが「会見に初めて出席させていただいた時に、現実を突き付けられたという