お店のふわふわオムレツが簡単に！ 喫茶店ででてくるようなシンプルなオムレツ。実はおうちでも簡単につくることができます。ふわふわできれいに仕上げるポイントは、ひっくり返さないこと。ひっくり返す作業はとてもむずかしいので、あえてその工程を入れないで作るというのが、このレシピ。ひっくり返さなくても、まるでプロが作ったような仕上がりになりますよ。 簡単！きれい！の声がたくさん つくれぽ（みんなの作りました