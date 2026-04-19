プロ野球が開幕して3週間余り。テレビ東京で11日に放送された『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』では、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。18日のゲーム終了時点でセリーグ首位を走る東京ヤクルトスワローズを1位に予想した芸能人はいなかった。【プロ野球順位予想】伊集院光、オズワルド伊藤へ怒りの一言出川哲朗がしみじみ「伊藤も助かった」3月12日に収録し、オンエアは開幕後になった。出川哲朗は「