プロ野球が開幕して3週間余り。テレビ東京で11日に放送された『出川哲朗のプロ野球順位予想2026』では、野球好き芸能人12人が今季のプロ野球の順位を予想した。パリーグは18日のゲーム終了時点でソフトバンクが首位を走っているが、上位に予想した芸能人は多かった。一方、芸能人の多くがBクラスを予想していた東北楽天ゴールデンイーグルスは、ソフトバンクを追う2位につけている。【プロ野球順位予想】伊集院光、オズワルド伊