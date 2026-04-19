◇セ・リーグ広島―DeNA（2026年4月19日マツダスタジアム）広島は19日のDeNA戦で大幅にスタメンを入れ替えた。右肩の負傷で離脱していたドラフト1位・平川が復帰即「1番・右翼」で先発。打率・180と低空飛行が続くファビアンが今季初めてスタメンを外れ、代わって秋山が左翼で先発する。また、持丸は、22年7月10日の中日戦以来、4年ぶりの先発起用となった。以下スタメン。【広島】1（右）平川2（中）大盛3（