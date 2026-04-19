◇ナ・リーグドジャース3―4ダイヤモンドバックス（2026年4月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。3―4の9回2死一塁から、2試合連続安打となる右前打を放ち、連続試合出塁記録を50に伸ばした。安打を許したロッキーズのビクター・ボドニク投手（26）は土壇場での大谷の集中力に脱帽した。4―3の最終回に、この打席まで無安打だった大谷との