4月18日、全国各地で「りそなグループB.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第33節GAME1の13試合が開催され、白熱した戦いが繰り広げられた。 東地区3位の千葉ジェッツは、大黒柱のジャリル・オカフォーが契約解除となった直後のレバンガ北海道（同地区5位）と敵地で対戦。試合序盤から渡邊雄太が躍動し、第1クォーターだけで13得点を奪い35－21でこのクォーターを終