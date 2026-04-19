親の介護には、介護保険や高額介護サービス費制度などの公的制度を活用することで費用負担を大きく軽減できます。 介護に利用できる補助金や支援制度の種類、申請の流れ、子ども側の支援制度、介護費用を抑える具体的な方法を知る必要があります。 介護について考えている方や、すでに介護を行っている方は、制度を理解して不安を減らしていきましょう。 監修医師：高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）【経歴】