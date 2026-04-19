ザーサイと塩けがアクセントに。シンプルなのに奥深いうまみを味わって。【画像を見る】やさしい甘み＆とろけるおいしさ！旬を味わう「新じゃが＆新玉ねぎ」レシピ11品皮つきでもおいしく食べられる新じゃがなら、下ごしらえもぐっと手軽に。香ばしさや風味もそのまま味わえ、シンプルな味付けで素材のおいしさが引き立ちます。もう一品ほしいときやおつまみとしても大活躍の2品をご紹介します。教えてくれたのは▷上島亜紀さ