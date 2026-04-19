風邪は細菌ではなくウイルスが原因で起こるため、抗生物質を服用しても症状の改善は期待できません。本章では、抗生物質とウイルスそれぞれの仕組みの違いに触れながら、なぜ抗生物質が風邪に作用しないのかについて解説します。ウイルスと細菌の構造的な違いを正しく理解することで、薬の使い方への認識を深めるきっかけにしていただければ幸いです。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター