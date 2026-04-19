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ロサンゼルス・レイカーズ vs ヒューストン・ロケッツ 日付：2026年4月19日（日） 開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles） 最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 107 - 98 ヒューストン・ロケッツ NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ヒューストン・ロケッツがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。 第1クォーターはロサンゼ