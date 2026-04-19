ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫の鮮やかなボレーシュートでのゴールに賛辞が送られている。18日、地元メディア『Sussex World』が伝えている。三笘は18日に行われたプレミアリーグ第33節のトッテナム・ホットスパー戦でベンチスタートとなったが、ディエゴ・ゴメスが負傷したことによって20分から途中出場を果たすと、0−1で迎えた45＋3分にパスカル・グロスのクロスにファーサイドからダイレクトでの左足ボレーシュー