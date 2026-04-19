レアル・ソシエダを率いるペッレグリーノ・マタラッツォ監督が、コパ・デル・レイ制覇の喜びを語った。18日にスペイン紙『アス』が伝えた。18日に行われた決勝でアトレティコ・マドリードと対戦。開始14秒で先制したレアル・ソシエダは、18分に追いつかれたものの、前半アディショナルタイムに勝ち越す。しかし、83分に追いつかれると、延長戦でも決着はつかず、PK戦を制したレアル・ソシエダが通算4度目の優勝を果たした。