【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いきものがかりによる、2010年以来となる全国47都道府県ツアー『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!! ～47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!～』が4月18日よりスタート。「SAKURA」でデビューしてから今年で20周年というメモリアルイヤー真っ最中のツアーの幕開けを、地元である神奈川県