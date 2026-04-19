ドジャース・山本由伸投手のトレーナーとしても知られる氏が発表した身体分析・パフォーマンス支援ツール「KINETIC LAB-LINK」のクラウドファンディングが18日、締め切り前に成立した。公式Instagramなどによると、同プロジェクトはKickstarter上で目標額500万円に到達。募集期限として案内されていた4月24日を前に、資金調達を果たした。同案件はAll or Nothing方式、すなわち目標額に到達した場合