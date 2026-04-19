１９日午前、長岡市の民家近くで子グマが目撃され、さらにその周辺に成獣のクマも確認されました。 クマが目撃されたのは長岡市村松町です。 警察によりますと付近住民から「午前１０時２０分ごろ、自宅付近の山林で子グマ1頭を目撃した。 その後、午前１０時３５分ごろ、山林で成獣のクマ１頭を目撃した」と１１０番通報がありました。 成獣のクマは、体長約１．２ｍだったということです。 目撃された場所は、子グ