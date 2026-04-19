名古屋駅前では、リニア開業に向けて様々な工事が行われていますが、モニュメント“飛翔”があった場所は、どう生まれ変わるのでしょうか。 【写真を見る】名駅の真下で進むリニアの難工事 新幹線ホーム支える杭を取り除く!? ミリ単位のズレも許されない ｢名古屋の地層は難しい｣ 駅の東側にあった高さ23メートルのモニュメント“飛翔”は、2022年に撤去。そこは今、工事用フェンスに囲まれています。リニア開業に合