放送日時4月19日（日）11:45〜12:45 ゲスト先生コットン先生 放送内容今回は、人気企画「自分に打ち勝て！ザ・プレッシャー！」ターンテーブルを使用した新しいプレッシャーゲームにメンバー大盛り上がり！さらに、SixTONESがライブ公演中の横浜アリーナにゆってぃが突撃！果たして郄地に会うことはできるのか！？