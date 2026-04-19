やや年配の女性が、目の前で４人がテーブルを囲んで興じるトランプのゲームを眺めていた。頭上で「ガタン」という音がした。女性は見上げることもせず移動した。１歩か１歩半踏み出したところで、女性が今しがたまでいた場所に大きな物体が落下して地面に激突した。「ガン！」と大きな音を出した。空調の室外機だった。中国でこの動画がネット投稿されると、この女性の危機回避の「神」能力を称賛する声が相次いだ。中国メディアの