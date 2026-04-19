ウクライナの首都キーウで銃撃事件が発生し、6人が死亡しました。容疑者はロシア出身の男で、その場で射殺されています。【映像】事件現場の様子（複数カット）ウクライナ当局によりますと18日、首都キーウの路上で男が銃を乱射し、その後、人質を取りスーパーに立てこもりましたが駆け付けた警察の特殊部隊によってその場で射殺されました。この事件で男のほか6人が死亡、14人がけがをしたということです。容疑者はモスク