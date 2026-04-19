アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉期限が迫る中、イラン側は再びホルムズ海峡の封鎖を宣言するなど、緊張が高まっています。【映像】米軍による拿捕の様子アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、トランプ大統領が18日、バンス副大統領やルビオ国務長官らを招集し、ホルムズ海峡の再封鎖やイランとの停戦交渉について協議したと伝えました。アメリカ政府高官が「近いうちに突破口がなければ、数日以内に戦闘が再開す