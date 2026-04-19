午前10時半過ぎ東京・渋谷区で車と歩行者がからむ交通事故がありました。【映像】バス停に突っ込んだ車（現場の様子）この事故で車の運転手の男性が死亡しました。歩行者の男性は病院に搬送されましたが、意識はあるということです。現場はJR渋谷駅から700メートルほど離れた場所で、警視庁は経緯を調べています。（ANNニュース）