女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が20日、第16話が放送される。直美（上坂）が捨松（多部未華子）たちと炊き出しに向かうと、偶然同じ場所で吉江（原田泰造）とりん（見上）も炊き出しに来ていた。そんな中、炊き出しを食べた1人の男の子が突然体調を崩す。感染病を疑い誰も助けようとしない中、りんと直美はとっさに子どもに駆け