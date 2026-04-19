世界各国で電気自動車（ＥＶ）の販売が急増している。イラン情勢の悪化に伴うガソリン価格の高騰や、原油供給停滞の長期化への懸念から、走行時に化石燃料を使わないＥＶへの関心が高まっている。開発に注力する中国メーカーは販売攻勢を強める一方、ハイブリッド車（ＨＶ）などが主軸の日本車には逆風が吹いている。（ロンドン市川大輔、北京照沼亮介、バンコク井戸田崇志）受注の７割タイの首都バンコク近郊で３月２５